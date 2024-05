(Di venerdì 10 maggio 2024) I risultati di gara 2: Ortigia-Pro Recco 11-18 (0-2) Brescia-Savona 4-6 (0-2). Pro Recco e Savona tornano in vasca il 22 maggio, in gara 1, ancora una volta al meglio delle tre dispute, dopo le vittorie in semifinale. Per l’AN Brescia ora ci saranno le finali per il terzocon Ortigia per prendersi unal preliminare di Championas.

In palio un posto in Champions - In palio un posto in Champions - Pro recco e Savona vincono gara 2, qualificandosi per la finale di pallanuoto. Brescia sfiderà Ortigia per il terzo posto e un posto in Champions. Pro recco e Savona tornano in vasca il 22 maggio, in ...

Recco rugby, permuta terreni per costruire nuovi spogliatoi - recco rugby, permuta terreni per costruire nuovi spogliatoi - recco, una permuta di terreni per costruire i nuovi spogliatoi del campo di rugby. La nuova Giunta Comunale di recco ha approvato una bozza di convenzione per la “permuta tra un immobile di nuova cost ...

Carlo Gandolfo, si ricandida alla guida della città di Recco - Carlo Gandolfo, si ricandida alla guida della città di recco - Carlo Gandolfo, dopo aver ricoperto per cinque anni la carica di sindaco della sua città, si ricandida alla guida di recco. Carlo Gandolfo ...