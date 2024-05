La manifestazione Record italiano juniores Matilde Del Greco super

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Prato, terra di imprenditori tessili, operai e... atleti di nuoto pinnato. Già, perché si tratta di una disciplina che in città è arrivata a certi livelli solo pochi anni fa, in piena pandemia grazie al Notapinna Prato, ma che sembra ad ogni modo aver già "formato" agonisti capaci di farsi valere in tutta Italia. C’è infatti una giovanissima nuotatrice pratese che proprio pochi giorni fa ha contribuito non poco alla conquista delnella staffetta 4x100. Si tratta nel dettaglio della diciottenneDel, in forza alla Virtus Buonconvento, che insieme alle compagne ha primeggiato ai Criterium Nazionali di Nuoto Pinnato, che si sono svolti pochi giorni fa nella piscina limpica di Lignano Sabbiadoro. Un trionfo per il quale la diretta interessata ha ringraziato anche le ...