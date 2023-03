Amanda Lear: “Quando mi ha hanno fotografato nuda, peli e tutto, si vedeva che non ero una bionda vera”. Poi: “Ventura? Dopo la rinoplastica è cominciato tutto…” (Di lunedì 20 marzo 2023) Amanda Lear show. Icona senza tempo, in splendida forma, Lear ha allietato l’ultima puntata di Benedetta Primavera, lo show condotto da Loretta Goggi su RaiUno. La conduttrice, ex modella e cantante ha commentato una cover di Playboy mostrata su uno schermo: “La prima copertina di Playboy che ho fatto, ero un po’ imbarazzata e quindi chiesi che fosse una donna a fotografarmi, non un uomo. Una tedesca che mi ha fotografata completamente nuda, peli e tutto, lì si vedeva che non ero una bionda vera. Però allora andava di moda, tutte le attrici e tutte le cantanti dovevano fare questo genere di foto sexy”. E fin qui siamo, appunto, su un territorio che Lear conosce bene: quello della provocazione. Ma non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023)show. Icona senza tempo, in splendida forma,ha allietato l’ultima puntata di Benedetta Prima, lo show condotto da Loretta Goggi su RaiUno. La conduttrice, ex modella e cantante ha commentato una cover di Playboy mostrata su uno schermo: “La prima copertina di Playboy che ho fatto, ero un po’ imbarazzata e quindi chiesi che fosse una donna a fotografarmi, non un uomo. Una tedesca che mi ha fotografata completamente, lì siche non ero una. Però allora andava di moda, tutte le attrici e tutte le cantanti dovevano fare questo genere di foto sexy”. E fin qui siamo, appunto, su un territorio checonosce bene: quello della provocazione. Ma non ...

