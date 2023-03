Torino-Napoli, probabili formazioni: Lozano torna titolare (Sky) (Di sabato 18 marzo 2023) Il Napoli alle 15 domani affronterà Torino all’Olimpico Grande Torino per la ventisettesima giornata. Pochi dubbi per Spalletti, secondo Sky, che ha però dichiarato in conferenza stampa «Può succedere che ci sia qualche titolare differente rispetto alla partita precedente». L’unica variazione che potrebbe essere è quella della presenza in campo di Lozano, ristabilitosi dopo l’infortunio, al posto di Politano, confermando in blocco la squadra tipo nonostante arrivi la sosta. Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti Il Torino contro il Napoli dovrà fare a meno dell’uomo di maggior talento: Miranchuk. Il russo ha accusato un trauma elongativo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 marzo 2023) Ilalle 15 domani affronteràall’Olimpico Grandeper la ventisettesima giornata. Pochi dubbi per Spalletti, secondo Sky, che ha però dichiarato in conferenza stampa «Può succedere che ci sia qualchedifferente rispetto alla partita precedente». L’unica variazione che potrebbe essere è quella della presenza in campo di, ristabilitosi dopo l’infortunio, al posto di Politano, confermando in blocco la squadra tipo nonostante arrivi la sosta.(4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski;, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti Ilcontro ildovrà fare a meno dell’uomo di maggior talento: Miranchuk. Il russo ha accusato un trauma elongativo ...

