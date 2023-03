Papa Francesco parla della strage di Cutro | ' Fare il possibile perché non si ripeta'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : “La guerra è il fallimento della politica, ci fa toccare con mano l’assurdità della corsa agli armamenti”. Le parol… - vaticannews_it : #19marzo Gli auguri di #PapaFrancesco per la #festadelpapa : #sanGiuseppe è modello, sostegno e conforto per vivere… - vaticannews_it : #PapaFrancesco : Non dimentichiamo di pregare per il martoriato popolo dell'#Ucraina che continua a soffrire per i… - MohicanoUrbano : Non ascolto mai il Tg, ma oggi non avevo connessione. Rai Uno: “Grazie a Papa Francesco che è accogliente con le Or… - handsabocik : RT @CionciAndrea: Grande un mio lettore che ha trovato una nuova anfibologia: 'Il papa è uno ed è chiaro che è Francesco'. E' chiaro 'che c… -

Non dimentichiamo le tentazioni dello gnosticismo e del pelagianesimo, indicate da. E non dobbiamo nemmeno correre dietro la ricerca illusoria e ipocrita di comunità perfette, ma ...... il monito del cardinale: "Non dimentichiamo le tentazioni dello gnosticismo e del pelagianesimo, indicate da". "E non dobbiamo nemmeno correre dietro la ricerca illusoria e ipocrita ...Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, a, in occasione del decennale del pontificato. "Conosciamo i suoi discorsi e i suoi documenti ufficiali, che hanno inciso ...

Gli auguri di Francesco ai papà: san Giuseppe è modello di paternità Vatican News - Italiano

Le parole di Papa Francesco “e i suoi gesti sono diventati per noi un programma ecclesiale” “Riconoscere con sincerità le difficoltà ecclesiali e sociali, credendo, però, che siamo vicini ad una nuova ...La dieta seguita da Francesco Facchinetti per restare in forma, ecco cosa mangia il cantante e produttore. Francesco Facchinetti, deejay e produttore musicale, ha confessato di aver cambiato regime ...