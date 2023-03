Ginnastica artistica, Edoardo De Rosa trionfa alla Deutscher Pokal! Sigillo al cavallo, Marco Lodadio 2° (Di sabato 18 marzo 2023) L’Italia è stata grande protagonista alla Deutscher Pokal, tradizionale evento internazionale di Ginnastica artistica che va in scena a Stoccarda (Germania). Edoardo De Rosa ha trionfato al cavallo con maniglie grazie a uno splendido esercizio valutato in 14.700 (6.5 il D Score), grazie al quale lo specialista lombardo ha preceduto il giapponese Kakeru Tanigawa (14.466) e lo statunitense Asher Hong (14.1333). Marco Lodadio ha invece chiuso al secondo posto l’atto conclusivo agli anelli con il buon punteggio di 14.500 (6.3 la nota di partenza), a un solo decimo dal turco Adem Asil, vincitore con 14.600 (6.3). Terzo posto per il canadese Felix Dolci (13.900). Si tratta di un’ottima iniezione di fiudcia a livello ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) L’Italia è stata grande protagonistaPokal, tradizionale evento internazionale diche va in scena a Stoccarda (Germania).Dehato alcon maniglie grazie a uno splendido esercizio valutato in 14.700 (6.5 il D Score), grazie al quale lo specialista lombardo ha preceduto il giapponese Kakeru Tanigawa (14.466) e lo statunitense Asher Hong (14.1333).ha invece chiuso al secondo posto l’atto conclusivo agli anelli con il buon punteggio di 14.500 (6.3 la nota di partenza), a un solo decimo dal turco Adem Asil, vincitore con 14.600 (6.3). Terzo posto per il canadese Felix Dolci (13.900). Si tratta di un’ottima iniezione di fiudcia a livello ...

