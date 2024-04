Cinema in lutto - è morto Laurent Cantet

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 aprile 2024) È, regista francese e vincitore della Palma d’Oro nel 2008 per il film La classe – Entre les murs. Aveva 63 anni. La notizia è stata confermata dalla sua agente all’AFP e dal quotidiano Liberation. Il decesso è avvenuto questa mattina a Parigi, dovuto a una malattia non specificata.stava lavorando al suo ultimo progettotografico intitolato The Apprentice, previsto per il 2025. Figlio di insegnanti,è stato descritto come un erede della cultura laica e repubblicana, profondamente radicata nei valori dei suoi genitori, che erano impegnati in numerose cause sociali e culturali. Il suo debutto nel mondo delavvenne con il film Risorse umane nel 2001, che gli valse il Premio César per la ...