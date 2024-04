Gratta e vinci - che pizza | decisione fatale

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 25 aprile 2024), a volte basta un attimo e tutto può cambiare. Decidi bene: da questa scelta dipende il tuo futuro. Questo genere di “commissioni” non spetta a lei, di solito. È il marito, nella maggior parte dei casi, a saltare da un negozio all’altro quando c’è bisogno di comprare qualcosa per la famiglia. Quel giorno, però, la 41enne di Shelby Township di cui stiamo per raccontarvi la storia, era già in città e ha deciso, quindi, di sbrigare da sé qualche piccola faccenda. PixabayPrima di rincasare, ha pensato di far felice il resto della famiglia e di comprare una bellaper cena. Così, scelta la pizzeria, non rimaneva che pazientare un altro po’, giusto il tempo che la preparassero, condissero e infornassero. Per ingannare l’attesa, essendo lei nelle immediate vicinanze del Party Palace Liquor, al 49133 di Schoenherr Road, ne ...