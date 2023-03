Prodi: non prendo la tessera del Pd, sono vecchio. Sono come un gatto di casa… (Di giovedì 16 marzo 2023) “Ma no. Personalmente, cosa vuole, sarebbe anche un po’ strano. Ho 84 anni. Ormai Sono una specie di gatto di casa, insomma. Però Sono sempre stato vicino al partito, ho cercato di dare tutti i consigli che potevo, sia a Bonaccini che alla Schlein. Cerco di far capire che questo è l’unico partito. E che i partiti Sono l’unico strumento perché il governo non sia governato da fenomeni, dai fuochi d’artificio che durano poi una sola stagione”. Questa la risposta di Romano Prodi, ad Agorà Rai Tre, alla domanda se riprenderà la tessera del Pd. Insomma il Professore non ha bisogno di prendere la tessera, per il Pd è uno di famiglia. Prodi non ha comunque mancato di elargire consigli alla segretaria dem, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 marzo 2023) “Ma no. Personalmente, cosa vuole, sarebbe anche un po’ strano. Ho 84 anni. Ormaiuna specie didi casa, insomma. Peròsempre stato vicino al partito, ho cercato di dare tutti i consigli che potevo, sia a Bonaccini che alla Schlein. Cerco di far capire che questo è l’unico partito. E che i partitil’unico strumento perché il governo non sia governato da fenomeni, dai fuochi d’artificio che durano poi una sola stagione”. Questa la risposta di Romano, ad Agorà Rai Tre, alla domanda se riprenderà ladel Pd. Insomma il Professore non ha bisogno di prendere la, per il Pd è uno di famiglia.non ha comunque mancato di elargire consigli alla segretaria dem, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... distefanoTW : C’è un problema salari in italia? Assolutamente si! Ma gli ultimi che possono parlare di salari sono i fenomeni del… - Giorgiolaporta : Ricordo una nave militare italiana che speronava e lasciava affogare 81 albanesi durante il Governo #Prodi quando a… - news_bologna : Ius soli, Prodi difende Lepore e loda Schlein: 'Ma non prendo la tessera, ormai sono il gatto di casa' - spada1982 : @matteoricci Quello proprio buio buio per il Paese è iniziato con prodi e l'ingresso in eu. Poi 11 anni di pd sono… - Clavicembach : @ilmessaggeroit Prodi è responsabile del cambio lira/euro più svantaggioso si potesse immaginare e porre in essere.… -