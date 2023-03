(Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:28 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata 18.27 91 attacchi, 8 ace e 5 muri per il, contro 85 attacchi, 2 ace e un muro per. Purtroppo oggi alleè mancata sia la miglior Wolosz, ma specialmente la miglior Haak, bisognerà cambiare volto nella partita di ritorno. 18.26nel match di ritorno sarà costretta a vincere 3-0 o 3-1 e a vincere anche il golden set. Trasferta amara in Turchia per le formazioni azzurre. 18:25 Quella di stasera è senza ombra di dubbio la più brutta sconfitta didegli ultimi anni. Da una parte lehanno giocato al di sotto dei propri ...

LIVE Fenerbahce-Conegliano 3-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: Pantere asfaltate dalle turche OA Sport

16:38 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Conegliano, match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League femminile 2022-2023. Amici ed amiche di OA Sport, buon ...