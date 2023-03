Salvini nel Sannio: “L’Italia si costruisce con le grandi opere” (VIDEO) (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Il bulldozer lo sa manovrare senza far del male agli astanti“. La maliziosa preoccupazione del Governatore della Campania Vincenzo De Luca, circa la frequentazione “politica” Segretario della Lega Matteo Salvini, è stata fugata. La giornata del Ministro delle infrastrutture e vice premier, giunto presso uno dei cantieri dell’Alta Velocità ferroviaria Napoli-Bari nei pressi di Ponte per la realizzazione della galleria denominata “Le Forche”, è stata caratterizzata da sorrisi, strette di mano di mano, annunci e selfie. Salvini e De Luca hanno dimostrato di essere in sintonia politica tanto che il Ministro ha accolto con entusiasmo l’apertura del Governatore per l’autonomia regionale contro il centralismo statale nella conduzione degli appalti e delle strategie di pianificazione. “Mi fa piacere incontrare un Governatore ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Il bulldozer lo sa manovrare senza far del male agli astanti“. La maliziosa preoccupazione del Governatore della Campania Vincenzo De Luca, circa la frequentazione “politica” Segretario della Lega Matteo, è stata fugata. La giornata del Ministro delle infrastrutture e vice premier, giunto presso uno dei cantieri dell’Alta Velocità ferroviaria Napoli-Bari nei pressi di Ponte per la realizzazione della galleria denominata “Le Forche”, è stata caratterizzata da sorrisi, strette di mano di mano, annunci e selfie.e De Luca hanno dimostrato di essere in sintonia politica tanto che il Ministro ha accolto con entusiasmo l’apertura del Governatore per l’autonomia regionale contro il centralismo statale nella conduzione degli appalti e delle strategie di pianificazione. “Mi fa piacere incontrare un Governatore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Nel giorno in cui lo Ionio restituisce il corpo di una bambina di sei anni, Meloni e Salvini fanno festa cantando L… - frankiehinrgmc : Questa di Marinella è la storia vera che scivolò nel fiume a primavera #meloni #salvini #Cutro - robertosaviano : #Meloni #Salvini e #Piantedosi sulla strage di #Cutro mentono: 71 persone sono morte perché non c'è più nessuno a p… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: La battuta di De Luca con Salvini in platea: “Nonostante le apparenze porto il ministro nel cuore come una reliquia” h… - TV7Benevento : De Luca-Salvini, botta e risposta in cantiere Alta Velocità.Ministro nel cuore come reliquia. Replica: 'io prudente… -