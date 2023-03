**Migranti: Bonaccini, 'da destra cose senza criterio, non sanno gestire situazione'** (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Sull'immigrazione stanno facendo cose senza senso, senza criterio. Quando per anni dici 'porti chiusi' e poi ti trovi a non saper gestire quello sta accadendo. Dicono: guerra alle Ong, e poi sbarchi sono triplicati e la gente che muore in mare". Così Stefano Bonaccini a Di Martedì su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Sull'immigrazione stanno facendosenso,. Quando per anni dici 'porti chiusi' e poi ti trovi a non saperquello sta accadendo. Dicono: guerra alle Ong, e poi sbarchi sono triplicati e la gente che muore in mare". Così Stefanoa Di Martedì su La7.

