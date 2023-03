Il vulcano Merapi in Indonesia erutta cenere e gas (Di martedì 14 marzo 2023) Il Monte Merapi, uno dei vulcani più attivi dell'Indonesia, ha eruttato calde nubi di cenere e gas lungo le sue pendici per circa due chilometri. L'eruzione - scrive la Dpa - , è durata 160 secondi, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) Il Monte, uno dei vulcani più attivi dell', hato calde nubi die gas lungo le sue pendici per circa due chilometri. L'eruzione - scrive la Dpa - , è durata 160 secondi, ...

