Parigi invasa dai rifiuti | gli scioperi mettono in ginocchio la Francia

(Di lunedì 13 marzo 2023) Strade diinvase daidopo lo sciopero dei netturbini che hanno incrociato le braccia, come molte altre categorie di lavoratori, per protestare contro il controverso disegno di legge che innalza l'età pensionabile in. Il disegno di legge, che aumenterebbe l'età pensionabile da 62 a 64 anni, ha ottenuto una spinta in avanti con l'adozione del provvedimento da parte del Senato, nonostante gli, le proteste e inon raccolti che si accumulano ogni giorno di più.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Francia, scioperano anche i netturbini: Parigi invasa dai rifiuti -

... il problema delle zone di pesca, lo sgarbo ("concorrenza sleale" secondo) relativo ai ... l'Inghilterra (urlano a Downing Street) sta per essere. Dai migranti. Che partono 'illegalmente' ...Comincia così il piccolo straordinario libro di Edgar Morin, Di guerra in guerra " Dal 1940 all'Ucraina, uscito in contemporanea ae a Milano (Cortina) in questi giorni. Comincia con il ......di un giovane soldato nazista che si trova a combattere tra le macerie di una Berlinodagli ... dalla rappresentanza all' Onu , per dirne qualcuno, a quello presso l' Ocse a, da ...

Francia, scioperano anche i netturbini: Parigi invasa dai rifiuti - Il ... Il Sole 24 ORE

(LaPresse) Strade di Parigi invase dai rifiuti dopo lo sciopero dei netturbini che hanno incrociato le braccia, come molte altre categorie ...Le federazioni avrebbero recepito le indicazioni del Comitato Olipico Internazionale, ammettendo ai giochi di Parigi 2024 gli atleti di Russia e Bielorussia, ma non come squadre nazionali ...