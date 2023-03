Fuga in auto e colpisce un poliziotto a Posillipo (Di lunedì 13 marzo 2023) Individuato come presunto autore di un furto tenta la Fuga in auto e colpisce un poliziotto durante la partenza Tenta la Fuga in auto e colpisce un poliziotto. Il fatto è accaduto nel pomeriggio dell’undici marzo. Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. Passando un in via Posillipo un farmacista ha attirato la loro attenzione, indicando un uomo in lontananza quale responsabile di un furto perpetrato lo scorso 6 marzo nella sua farmacia. I poliziotti lo hanno raggiunto. L’uomo è salito a bordo di un auto in sosta ed ha avviato improvvisamente la marcia colpendo l’agente che nel frattempo era sceso dalla volante. Tale ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) Individuato come presuntore di un furto tenta lainundurante la partenza Tenta lainun. Il fatto è accaduto nel pomeriggio dell’undici marzo. Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. Passando un in viaun farmacista ha attirato la loro attenzione, indicando un uomo in lontananza quale responsabile di un furto perpetrato lo scorso 6 marzo nella sua farmacia. I poliziotti lo hanno raggiunto. L’uomo è salito a bordo di unin sosta ed ha avviato improvvisamente la marcia colpendo l’agente che nel frattempo era sceso dalla volante. Tale ...

