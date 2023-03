Buoni fruttiferi 3×2 e 3×4: ecco quanto rendono 10.000€ con queste due soluzioni (Di lunedì 13 marzo 2023) Oggi parliamo dei “piccoli” della gamma di Buoni fruttiferi che Poste Italiane mette a disposizione degli investitori. Conviene investire in questi prodotti? A quanto ammontano gli interessi? Scopriamo tutto all’interno dell’articolo! Se parliamo di Buoni fruttiferi postali, la prima parola che ci viene in mente è “sicurezza”, in quanto sono ad oggi una delle forme di investimento e risparmio più sicure; garantiti da CDP – quindi dallo Stato – risultano essere una soluzione adatta anche ai piccoli risparmiatori, in quanto l’investimento iniziale per l’acquisizione del titolo parte da soli 50 euro. La scelta di un prodotto rispetto ad un altro è relativa, oltre che alle tempistiche, anche ai profitti derivati dai tassi di interesse, che differiscono tra i vari ... Leggi su blowingpost (Di lunedì 13 marzo 2023) Oggi parliamo dei “piccoli” della gamma diche Poste Italiane mette a disposizione degli investitori. Conviene investire in questi prodotti? Aammontano gli interessi? Scopriamo tutto all’interno dell’articolo! Se parliamo dipostali, la prima parola che ci viene in mente è “sicurezza”, insono ad oggi una delle forme di investimento e risparmio più sicure; garantiti da CDP – quindi dallo Stato – risultano essere una soluzione adatta anche ai piccoli risparmiatori, inl’investimento iniziale per l’acquisizione del titolo parte da soli 50 euro. La scelta di un prodotto rispetto ad un altro è relativa, oltre che alle tempistiche, anche ai profitti derivati dai tassi di interesse, che differiscono tra i vari ...

