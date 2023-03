Tajani difende Salvini e Meloni | “Festa? Nessuno scandalo | i leader politici sono persone normali La premier va a Monza a trovare i suoceri”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 marzo 2023) “Ladei 50 anni die il suo karaoke con Giorgia? Non vedo nulla di strano nel partecipare a unaprivata di compleanno con pochee tra amici. Non è che era una manizione pubblica. Idi partitoche hanno i loro amici e che festeggiano i loro compleanni. Qual è lo? Non lo vedo”. Così, ai microfoni de Il caffè della domenica, su Radio24, Antonio, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, commenta le polemiche sulladi compleanno di Matteoin un luogo top secret alle porte di Milano, dove ha partecipato un centinaio di, tra ...