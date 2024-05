The Fall Guy - la recensione | amarsi senza paracadute

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Hanno sofferto in silenzio. Hanno agito nell’ombra quando gli altri si godevano le luci della ribalta. Hanno rischiato la vita per la gloria altrui, ma adesso è giunto il momento di prendersi la scena. Gli stuntman sono sempre stati gli eroi silenziosi del cinema. Professionisti dalla preparazione maniacale che finalmente stanno uscendo dall’ombra. Per informazioni rivolgersi dalle parti di Cliff Booth, l’iconico personaggio interpretato da Brad Pitt in C’era una volta a Hollywood. Uno stuntman strafico che ruba la scena all’attore protagonista di Leonardo DiCaprio. E soprattutto bussare alla porta di David Leitch, ex stuntman passato alla regia che dopo aver co-creato e co-diretto un instant cult come John Wick, ha infarcito di azione spettacolare anche Atomica Bionda, Deadpool 2 e Bullet Train, dove Brad Pitt si è messo a giocare ancora una volta col suo divismo. Ed è la stessa cosa ...