Ucraina - Shoigu | Più armi per la guerra contro Kiev

(Di mercoledì 1 maggio 2024) (Adnkronos) – "Per mantenere il ritmo richiesto dell'offensiva… è necessario aumentare il volume e la qualità dellee degli equipaggiamenti militari forniti alle truppe, in primo luogo le". Così su Telegram il ministro della Difesa russo, Sergei, dopo una riunione con la leadership militare e un resoconto fatto dal capo di Stato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – Niente aiuti e niente armi dagli Stati Uniti all’ Ucraina , per la guerra con la Russia, se l’Europa non si impegnerà di più. E’ la minaccia , nemmeno velata, che Donald Trump recapita a 6 mesi dalle elezioni presidenziali Usa 2024. Se dovesse tornare alla Casa Bianca da presidente, ... Leggi su (ildenaro)

(Adnkronos) – "Per mantenere il ritmo richiesto dell'offensiva… è necessario aumentare il volume e la qualità delle armi e degli equipaggiamenti militari forniti alle truppe, in primo luogo le armi ". Così su Telegram il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu , dopo una riunione con la leadership ... Leggi su (periodicodaily)

Così il ministro della Difesa russo dopo una riunione con la leadership militare e un resoconto fatto dal capo di Stato maggiore, il generale Valery Gerasimov. Ancora missili su Odessa "Per mantenere il ritmo richiesto dell'offensiva... è necessario aumentare il volume e la qualità delle armi e ... Leggi su (sbircialanotizia)

Questo è il Paese Ue con più aerei da guerra. Italia seconda in classifica - con l’argomento che è di grande attualità visti i venti di guerra che spirano in Europa dopo l’invasione dell’ucraina da parte della Russia. La guerra in corso da oltre due anni ha generato una ...

Leggi su (money)

Primo Maggio a Mosca. Inaugurata la mostra dei trofei della guerra in ucraina. Cioè di armi NATO catturate dalle forze russe (Vladimir Volcic) - In occasione della festa del Primo Maggio nel Parco della Vittoria sulla “Poklonnaja Gora” (Collina degli inchini), uno dei punti più alti di Mosca, é stata inaugurata la mostra delle armi e degli equ ...

Leggi su (farodiroma)

Marghera, in 500 da tutto il Veneto contro le guerre - Il corteo è arrivato fino alla Fincantieri. Il comitato organizzatore: «Contro l’economia di guerra che va a discapito del sociale, di scuola e sanità» ...

Leggi su (nuovavenezia.gelocal)