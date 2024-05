Vie del Mare - domani incontro in Prefettura

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ in programmamattina alle 10, presso ladi Salerno, il tavolo tecnico richiesto dalla compagnia di navigazione Travelmar per fare il punto su due nodi che, secondo l’impresa, rischiano di mettere in crisi il sistema di collegamento viatra il porto di Salerno e la costiera amalfitana. A preoccupare gli imprenditori sono, in modo particolare, l’istituzione di una tassa di imbarco, di 1,50 €, uguale per qualsiasi tratta coperta dai passeggeri che si imbarcano a Salerno. Ma sul tavolo, davanti al prefetto di Salerno Francesco Esposito,si discuterà ancora e nuovamente (un mese e mezzo fa c’era stata una prima riunione) anche del regolamento per gli accosti, varato dalla Capitaneria di Porto di Salerno e considerato troppo limitativo e stringente per le ...