Primo maggio - baraccone dei sindacati che non pensano più al lavoro

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Come da tradizione, dopo le trite e tristi liturgie del 25 aprile, ilci tocca il tormentone sindacale, con il classico concerto in salsa alternativa in quel del Circo Massimo a Roma. I capi in testa della cosiddetta Triplice sindacale, uniti almeno in questa particolare occasione, interverranno alla manifestazione nazionale che hanno deciso di far svolgere a Monfalcone, così come riporta un articolo del sito online della Cgil di cui riportiamo un passaggio che definisce, se ce ne fosse ancora bisogno, il brodo di coltura in cui sguazzano soprattutto Cgil e Uil: “Costruiamo insieme un’Europa di pace,e giustizia sociale” è lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per la Festa dei Lavoratori 2024. Così i treconfederali dedicano la giornata del...