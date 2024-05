Lo psicologo | Impariamo a sfruttare l’ansia dei tempi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Dobbiamo imitare i colibrì che vivono grazie alla loro ansia. È questa la teoria che loe scrittore Thomas Leoncini ha sviluppato nel bestsellerdel colibrì Dobbiamo imitare i colibrì che vivono grazie alla loro ansia. È questa la teoria che loe scrittore Thomas Leoncini ha sviluppato nel bestsellerdel colibrì (Sperling&Kupfer, pagine 224, 17,90 euro). «Al contrario di ciò che crediamo è il meccanismo di difesa più nobile e sofisticato che abbiamo». In che modo è un meccanismo di difesa? L’inquietudine va sviluppata perché è un’arma per battere l’incertezza, che è diventata un elemento strutturale della società, non più un inciampo come era 30 anni fa. Se il colibrì si riposasse, morirebbe. Se non capiamo questo meccanismo resteremo sempre disillusi, spiazzati, ...