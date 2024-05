Blinken | ribadito no operazione a Rafah

18.55 "Abbiamo ribadito il no all'offensiva militare israeliana a Rafah e che il nostro obiettivo è quello di avere due Stati e due popoli". Così il ministro degli Esteri Tajani , al termine del G7 a Capri. Ribadito anche "il nostro impegno a favore del cessate il fuoco immediato per garantire il ... Leggi su (televideo.rai)

“Abbiamo avuto un incontro molto positivo sulla proposta italiana Food for Gaza” per “far arrivare beni alimentari alla popolazione civile di Gaza, ma per farli arrivare senza che finiscano nelle mani di Hamas serve l’autorizzazione e la disponibilità di Israele. E noi abbiamo deciso di investire ...

