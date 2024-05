Formazioni ufficiali Sudtirol-Ternana | Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ledi, match della trentaseiesima giornata di. La partita è in programma alle 15:00 di mercoledì 1° maggio nella cornice dello stadio Druso. Ci sono tre punti pesanti in palio. I padroni di casa inseguono un piazzamento playoff. Gli ospiti cercano lo scatto salvezza. Ecco le scelte dei due allenatori per questa partita. Le: Poluzzi; Giorgini, Scaglia, Masiello; Molina, Arrigoni, Tait, Kurtic, Davi; Casiraghi, Odogwu: Vitali; Casasola, Boloca, Lucchesi, Dalle Mura; De Boer, Amatucci, Luperini; Pereiro, Raimondo, Distefano SportFace.