Tennis - Jasmine Paolini | Sinner ci spinge a migliorare Le Olimpiadi sono speciali

La numero uno azzurra si arrende in due set contro la giovane russa. MADRID (SPAGNA) - Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Jasmine Paolini nel "Mutua Madrid Open", Torneo Wta 1000 dotato di un montepremi complessivo pari a 7.679.965 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja ... Leggi su (ilgiornaleditalia)

E se alle Olimpiadi i due migliori tennisti italiani del momento facessero coppia nel doppio misto? Una suggestione per il mondo della racchetta lanciata da uno dei possibili protagonisti: Jasmine Paolini ha acceso la curiosità tendendo la mano a Jannik Sinner per un tandem inedito in vista dei ...

Leggi su (sport.quotidiano)