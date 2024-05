Impressionante | il lato mistico di Ayrton Senna - lo straziante ricordo di Riccardo Patrese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Oggi, Primo Maggio 2024. Trent'anni fa - Primo Maggio 1994 - la morte a Imola di. La disgrazia che ha sconvolto, e stravolto, la Formula 1. Addio al più grande, al più forte. Una ferita che non si è mai rimarginata. E ildiresta vivo, più forte che mai. E a questosi unisce, che parla del collega scomparso in un'intervista a La Stampa. Si ricorda dov'era al momento di quel disgraziato schianto? "A casa, davanti alla tv. Già trent'anni, non ci credo", spiega il pilota italiano. Che cosa le ha lasciato? "A quei tempi i piloti si frequentavano anche fuori dai circuiti, capitava di andare in vacanza insieme tra un Gp e l'altro. E poi io e lui vivevamo a Montecarlo, spesso si usciva insieme per ...