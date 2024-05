Primo Maggio - Serafini Snals | Colmare i divari nel mondo del lavor - la sfida di genere e territorio

(Di mercoledì 1 maggio 2024) "Oggi la priorità neldelo èdue grandi, quello tra Nord e Sud e quello tra uomini e donne”, ha affermato Elvira, segretaria generale di, durante la 7ª giornata delo in corso a Napoli. L'articolo .

Napoli, 1 mag. (Adnkronos) - "Oggi la priorità nel mondo del lavoro è colmare due grandi divari, quello tra Nord e Sud e quello tra uomini e donne”. Così Elvira Serafini , segretaria generale di Snals, è intervenuta durante la 7ª giornata del lavoro in corso in piazza del Plebiscito, a ... Leggi su (liberoquotidiano)

Napoli, 1 mag. (Adnkronos) - "Oggi la priorità nel mondo del lavoro è colmare due grandi divari, quello tra Nord e Sud e quello tra uomini e donne”. Così Elvira Serafini , segretaria generale di Snals, è intervenuta durante la 7ª giornata del lavoro in corso in piazza del Plebiscito, a ... Leggi su (iltempo)

(Adnkronos) – "Oggi la priorità nel mondo del lavoro è colmare due grandi divari, quello tra Nord e Sud e quello tra uomini e donne”. Così Elvira Serafini , segretaria generale di Snals, è intervenuta durante la 7ª giornata del lavoro in corso in piazza del Plebiscito, a Napoli. “Serve ancora molto ... Leggi su (periodicodaily)

1 maggio, Conte: “Firmerò per il referendum Cgil sul Jobs Act” - (Adnkronos) – "Portella della Ginestra ha una valenza importante ma non solo di portata storica, ci porta anche all'attualità: è il segno di un cammino storico, rivendicare la dignità del lavoro contr ...

Leggi su (periodicodaily)

1 maggio, serafini (snals): "Strada ancora lunga per abbattere differenze di genere" - Così la segretaria generale di snals durante la 7ª giornata del lavoro in corso in piazza del Plebiscito, a Napoli ...

Leggi su (adnkronos)

Primo maggio blindato a Istanbul, 160 arresti. Erdogan nega piazza Taksim: “Terroristi vogliono trasformare la festa in propaganda” - Un altro Primo maggio di scontri a Istanbul. Il presidente Erdogan ha blindato la città e negato piazza Taksim alle manifestazioni ...

Leggi su (ilfattoquotidiano)