Ulivi tagliati con la motosega a Monte San Biagio | si tratta di un atto di intimidazione

Monte SAN Biagio In data 12 aprile a Monte San Biagio (LT), i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione dell’indagini scaturite dalla denuncia-querela sporta da una coppia di coniugi entrambi 35enne, hanno denunciato in stato di libertà in concorso per il reato di concorso in truffa e ...

Leggi su (temporeale.info)