Uomini e Donne - Sossio Aruta fa lo screen di un post di Ursula Bennardo e le risponde via social | La stron*ata del giorno!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Da quandohanno annunciato la rottura, viaof course, non c’èche i due non si mandino frecciatine più o meno velate a mezzo stampa Instagram. Nelle scorse ore, l’ex cavaliere dihaato lodi una storia che la sua ex compagna avevaato sul suo profilo Instagram. La frase del “ata darecitava: Frase del. Lunedì night. Ricorda: quando hai un cuore bello e intenzioni pure, non perdi nessuno. Semmai sono loro a perderti.ha prima replicato attraverso una storia Instagram a quella che è sembrata un po’ a tutti una ...