Lotto - quaterna da record | 216mila euro con questi numeri

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 1 maggio 2024), laè da: il colpo valeed è stato centrato con. La seconda vincita più alta dell’anno. Ecco tutti i dettagli e come è successo Un colpo clamoroso, il secondo più alto dell’anno. Dietro solamente alla straordinaria vincita centrata a Bellizzi, in provincia di Salerno, che ha regalato 376.500totali., laclamorosa con(AnsaFoto) – Ilveggente.itL’estrazione del lunedì del, quella che si doveva recuperare rispetto a quella saltata dello scorso 25 aprile, ha regalato un sogno incredibile – così come viene riportato da Agimeg.it – ad un fortunato scommettitore di Sanremo, in provincia ...