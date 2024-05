Interprete di Teri in Baby Reindeer - Nava Mau racconta come la serie riesca a superare gli stereotipi grazie a un' ottima scrittura

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 1 maggio 2024) C'è voluto poco per trasformare il flusso di coscienza diin un argomento di conversazione. La minidi Richard Gadd, che resta ostinatamente in cima alla classifica dei prodotti più visti su Netflix,le peripezie dello scrittore scozzese, vittima di stalking e abusi sessuali.La scritta “Questa è una storia vera” compare già all'inizio del primo episodio e toglie ogni dubbio sull'esistenza delle persone coinvolte, a partire dalla donna che lo ha sottoposto a uno stalking serrato, al “mentore” più avanti negli anni che lo ha violentato e alla donna transgender con cui ha avuto una relazione piena d'amore, benché destinata a finire male. A interpretare quest'ultima èMau. «Sono rimasta affascinata dalla sceneggiatura perché non avevo mai letto nulla di simile prima», ha ...