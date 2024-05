Myrta Merlino Esclusa da Pomeriggio 5 | Chi Prenderà il Suo Posto?

Myrta Merlino non tornerà a condurre la nuova edizione di Pomeriggio 5 che prenderà il via dopo le vacanze estive. Il rumor era nell’aria da mesi e ora trova conferma fra le pagine di TvBlog che svela addirittura chi sarebbe stata scelta come sua sostituta: Simona Branchetti. Branchetti, in ... Leggi su (biccy)

Cambio di conduzione per Pomeriggio 5 nella prossima stagione. Infatti Myrta Merlino non sarà più la presentatrice e c'è già la sostituta L'articolo Myrta Merlino non farà più Pomeriggio 5, spunta il nome della sostituta proviene da Novella 2000. Leggi su (novella2000)

Endless Love, Uomini e Donne e Amici non vanno in onda: come cambia la programmazione Mediaset del 1 maggio - Endless Love, Uomini e Donne, Amici e Pomeriggio 5 non vanno in onda: ecco come cambia la programmazione Mediaset del 1 maggio e cosa andrà in onda al ...

Leggi su (fanpage)

Simona Branchetti è la Nuova Faccia di “Pomeriggio 5”, Dopo l’Addio di myrta merlino - Dopo mesi di intensa speculazione, Mediaset ha ufficialmente confermato che Simona Branchetti sarà la nuova conduttrice del celebre programma pomeridiano "Pomeriggio 5". Questa decisione segna una nuo ...

Leggi su (controcopertina)

Pomeriggio 5, via myrta merlino arriva Simona Branchetti - Dopo mesi di voci, è stata finalmente annunciata la sostituzione di myrta merlino alla conduzione di "Pomeriggio 5". Simona Branchetti, volto noto di Mediaset dal 2007, è stata scelta come nuova condu ...

Leggi su (baritalianews)