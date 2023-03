Inter, allarme Bremer dopo Juventus-Sampdoria: cambio forzato! (Di domenica 12 marzo 2023) Bremer è uscito all’84’ di Juventus-Sampdoria per qualche fastidio muscolare. Il difensore brasiliano ad oggi rimane dunque in dubbio per la gara contro l’Inter ANSIA ? allarme Gleison Bremer per la Juventus. Il difensore brasiliano è uscito anzitempo dalla gara contro la Sampdoria, vinta dai bianconeri 4-2 (vedi report). Bremer ha anche segnato aprendo le danze all’Allianz Stadium. Per lui qualche fastidio muscolare e cambio forzato con Rugani. In vista dell’Inter dunque rimane in dubbio. Le sue condizioni saranno valutate presto. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023)è uscito all’84’ diper qualche fastidio muscolare. Il difensore brasiliano ad oggi rimane dunque in dubbio per la gara contro l’ANSIA ?Gleisonper la. Il difensore brasiliano è uscito anzitempo dalla gara contro la, vinta dai bianconeri 4-2 (vedi report).ha anche segnato aprendo le danze all’Allianz Stadium. Per lui qualche fastidio muscolare eforzato con Rugani. In vista dell’dunque rimane in dubbio. Le sue condizioni saranno valutate presto.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

