Tennis, Medvedev vince la prima a Indian Wells: “Sono capace di tutto quando ho fiducia” (Di sabato 11 marzo 2023) Daniil Medvedev continua a vincere e batte al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells l’americano Brandon Nakashima con un Sonoro 6-4 6-3, in poco più di un’ora di gioco che è bastata per mettere fine alle ostilità. Il russo conferma l’ottimo stato di forma già mostrato a Rotterdam, in Qatar e a Dubai ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 11 marzo 2023) Daniilcontinua are e batte al secondo turno del Masters 1000 dil’americano Brandon Nakashima con unro 6-4 6-3, in poco più di un’ora di gioco che è bastata per mettere fine alle ostilità. Il russo conferma l’ottimo stato di forma già mostrato a Rotterdam, in Qatar e a Dubai ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tennis_Ita : Daniil Medvedev: 'Terra battuta? Migliorerò ispirandomi a Sharapova' - News24Tennis : Daniil Medvedev non è un grande “fan” di Atp Indian Wells 1000. Il tennista russo ha giudicato i campi «troppo lent… - erfnamasiul : Ho appena sognato Tiafoe che vinceva uno slam contro Medvedev e questo slam si giocava in un campo da padel ma con… - VELOSPORT1960 : - EileenKynlee24 : RT @italian_average: Daniil #Medvedev basa uno dei suoi più grandi punti di forza sul buon costume di non servire “da sotto”. Trovo incredi… -