Anticipazioni Hercai - Finale | Nuova Vita Per Reyyan E Miran!

Su Real Time va in onda Hercai – Amore e vendetta, la serie televisiva romantica turca con protagonisti Ak?n Ak?nözü e Ebru ?ahin. Gli episodi sono andati per la prima volta in anteprima su ATV nel 2019 in Turchia. Dopo di che, ha debuttato in altri Paesi, come Stati Uniti e Pakistan. La storia ... Continua a leggere>>