Crollo di Volterra - franato un fronte di venti metri

(Di domenica 5 maggio 2024), 5 maggio 2024 – E’ undi 20quello deldelle mura di. E’ un danno molto grave per la città, che si trova a fare i conti con un nuovo importante cedimento dopo quello del 2014, che si verificò a poca distanza e che fece crollare praticamente un’intera strada. GERMOGLI PH: 5 MAGGIO 2024MURA PORTA SAN FELICE © LUCA BONGIANNI/ FOTOCRONACHE GERMOGLI Sono caduti al suolo circa 200cubi di materiale. Dopo le prime opere di soccorso e messa in sicurezza, a partire da lunedì si comincerà a eliminare le parti di muro ancora pericolanti e che in questo momento sono in bilico. Disagi per ini, che dovranno fare a meno di via Lorenzini, la strada sul cui asfalto si è ...