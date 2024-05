GTWC Europe - Mercedes domina gara-2 a Brands Hatch Out Rossi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) Dalla pole alla vittoria per Lucas Auer/Maro Engel nella secondadidel Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. L’austriaco ed il tedesco svettano con Winward Racing Team MANN-FILTER#48, leader dall’inizio alla fine senza rivali. La riconoscibile AMG GT3 schierata dal team americano ha fatto la differenza confermando quanto mostrato nella FP2 e nelle qualifiche di ieri. Thierry Vermeulen/Giacomo Altoè (Emil Frey Racing Ferrari #69) e Maxi Goetz/Jules Gounon (Boutsen VDS#9) concludono il podio di una sfida che non ha avuto interruzioni a differenza della race-1. Niente da fare, invece, per la BMW M4 GT3 #46 di WRT di Valentino/Maxime Martin. Il ‘Dottore’ ha infatti dovuto arrendersi a pochi minuti dalla ...