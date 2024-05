Giro d’Italia 2024 - Lorenzo Fortunato | Dovevo stare a fianco di Lutsenk - poi dalla macchina mi hanno dato il via libera

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) L’Italia si aggrappa a. È diventato l’alfiere dell’Astana Qazaqstan Team il punto di riferimento per il Bel Paese dopo la giornata storia di Antonio Tiberi, nonostante sulla carta il ruolo dell’azzurro sia quello di correre in appoggio al capitano designato Alexeyo. Il classe 1996 però ha dimostrato al Santuario di Oropa, nella seconda tappa del, di avere la gamba buona incamerando un quarto posto dal peso specifico enorme., che è sempre rimasto nelle primissime posizioni del gruppo, sia quando c’è stato il forcing della squadra di Pogacar, sia dopo l’attacco dello sloveno. Era un po’ sparito dai radar dopo l’impresa dello Zoncolan, e vuole sfruttare questa Corsa Rosa iniziata lontano dai riflettori per tornare ...