Processo Juve, Consiglio di Stato boccia ricorso: Figc consegna 'carta Covisoc' (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato ieri dalla Figc in cui si chiedeva di cancellare i due pronunciamenti del Tar del Lazio che obbligavano gli uffici federali a consegnare ai legali e ai consulenti degli ex dirigenti Juventini Fabio Paratici e Federico Cherubini la cosidetta 'carta Covisoc' del 14 aprile del 2021. Ricevuto il decreto la Federcalcio si è subito attivata con la Covisoc per la consegna del documento nella giornata di oggi. Il giudice amministrativo ha fissato l'udienza collegiale il 23 marzo ma non ha concesso la sospensiva non ravvisando un danno definibile come catastrofico per la parte deducente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

