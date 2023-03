Spalletti: 'Reazione? Solo quando sbagli e noi non lo abbiamo fatto con la Lazio' (Di venerdì 10 marzo 2023) "Occhi puntati sulle stelle, piedi ben saldi per terra e si va a giocare". Luciano Spalletti svela la ricetta che ha preparato per Napoli - Atalanta, una partita che arriva dopo il ko contro la Lazio ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 10 marzo 2023) "Occhi puntati sulle stelle, piedi ben saldi per terra e si va a giocare". Lucianosvela la ricetta che ha preparato per Napoli - Atalanta, una partita che arriva dopo il ko contro la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Spalletti: 'Reazione? Solo quando sbagli e noi non lo abbiamo fatto con la Lazio' - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Spalletti: 'Reazione? Solo quando sbagli e noi non lo abbiamo fatto con la Lazio' #napoliatalanta - sportli26181512 : Spalletti: 'Reazione? Solo quando sbagli e noi non lo abbiamo fatto con la Lazio': Spalletti: 'Reazione? Solo quand… - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Spalletti: 'Reazione? Solo quando sbagli e noi non lo abbiamo fatto con la Lazio' #napoliatalanta - Gazzetta_it : Spalletti: 'Reazione? Solo quando sbagli e noi non lo abbiamo fatto con la Lazio' #napoliatalanta -

Spalletti: "Reazione Solo quando sbagli e noi non lo abbiamo fatto con la Lazio" La Gazzetta dello Sport Napoli, Spalletti: "Con l'Atalanta il risultato devi meritartelo" (ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - ''Con l'Atalanta sono sempre grandissime sfide dove il risultato te lo devi meritare per ottenerlo. Loro sono una grande squadra, guidata da un ... Napoli, Spalletti ha le idee chiare: "Domani vogliamo vincere contro l'Atalanta" "Non abbiamo bisogno di nessuna reazione. Non c'è stato alcun errore contro la Lazio. E' chiaro che avremmo dovuto fare meglio, ma ci è mancato soltanto il risultato". Luciano Spalletti ha archiviato ... (ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - ''Con l'Atalanta sono sempre grandissime sfide dove il risultato te lo devi meritare per ottenerlo. Loro sono una grande squadra, guidata da un ..."Non abbiamo bisogno di nessuna reazione. Non c'è stato alcun errore contro la Lazio. E' chiaro che avremmo dovuto fare meglio, ma ci è mancato soltanto il risultato". Luciano Spalletti ha archiviato ...