Real Madrid, Ancelotti: “Critiche? E’ il mio lavoro. Non sento la pioggia, uso l’ombrello” (Di venerdì 10 marzo 2023) “Non voglio tornare per forza a parlare di quanto successo nel 2015 ma ci tengo a dire che capitano sempre dei momenti difficili. Le Critiche arrivano quando le cose vanno male. È il mio lavoro. Non sento la pioggia: uso l’ombrello”. Lo ha detto Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il suo Real Madrid e l’Espanyol: “Benzema ha ricevuto una botta alla caviglia, che si è gonfiata. Ha iniziato oggi l’allenamento individuale: sarà a disposizione per la partita di Champions contro il Liverpool. Potete farmi certe domande oggi, tra tre giorni o tra due mesi. Ma su questo argomento non risponderò mai”, ha concluso su Mbappé. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) “Non voglio tornare per forza a parlare di quanto successo nel 2015 ma ci tengo a dire che capitano sempre dei momenti difficili. Learrivano quando le cose vanno male. È il mio. Nonla: uso”. Lo ha detto Carloin conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il suoe l’Espanyol: “Benzema ha ricevuto una botta alla caviglia, che si è gonfiata. Ha iniziato oggi l’allenamento individuale: sarà a disposizione per la partita di Champions contro il Liverpool. Potete farmi certe domande oggi, tra tre giorni o tra due mesi. Ma su questo argomento non risponderò mai”, ha concluso su Mbappé. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Bravissima #AlessiaTarquinio a mettere subito #Conte davanti alla sua inettitudine in Europa. La risposta piccata d… - sportface2016 : #RealMadrid, #Ancelotti: 'Critiche? E' il mio lavoro, non sento la pioggia perché uso l'ombrello' - leandro23_ra : @FCBarcelona Lionel Andrés Messi Cuccittini Pai de Ciro Messi Roccuzzo, Mateo Messi Roccuzzo, Thiago Messi e REAL MADRID - LMFCID : @MilanNewsit Il Real Madrid segue la stessa política, e non mi sembra che giocatori come Modric si lamentino. Se n… - giorginabg : @Sherl0Ck14 @laligafrauds Tu, Cristiano Ronaldo, conoscevi già questo arbitro corrotto per una vergognosa vicenda q… -