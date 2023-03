B&B a Roma, sospesa attività nel Centro Storico: documentazioni assenti e non comunicava i clienti alle Forze dell’Ordine (Di venerdì 10 marzo 2023) . E’ la storia di un affittacamere situato sopra il Viminale, che operava con l’assenza parziale o totale delle documentazioni. Inoltre, era solito non comunicare i fruitori della propria attività, creando un considerevole problema di ordine pubblico. Dopo approfondite indagini, la Questura ha sospeso l’attività per 5 giorni. B&B sospeso a Roma, non comunicava i clienti alle Forze dell’Ordine Continuano i controlli amministrativi da parte della Polizia di Stato alle strutture ricettive ed ai locali pubblici. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Viminale, durante un controllo ad un affittacamere, hanno scoperto che la struttura ricettiva era sprovvista di certificato prevenzione incendi e dotata di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 marzo 2023) . E’ la storia di un affittacamere situato sopra il Viminale, che operava con l’assenza parziale o totale delle. Inoltre, era solito non comunicare i fruitori della propria, creando un considerevole problema di ordine pubblico. Dopo approfondite indagini, la Questura ha sospeso l’per 5 giorni. B&B sospeso a, nonContinuano i controlli amministrativi da parte della Polizia di Statostrutture ricettive ed ai locali pubblici. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Viminale, durante un controllo ad un affittacamere, hanno scoperto che la struttura ricettiva era sprovvista di certificato prevenzione incendi e dotata di ...

