Reggio Calabria | le motivazioni della condanna in Appello dell’ex sindaco Falcomatà | “Voleva assicurarsi appoggio alle successive elezioni”

(Di giovedì 9 marzo 2023) L’affidamento del Grand Hotel Miramare all’imprenditore Paolo Zagarella è stato “il vero disegno criminoso promosso da”. È quanto scrive la Corte d’dinellesentenza “Miramare”, emessa lo scorso novembre al termine del processo in cui, su richiesta dei sostituti procuratori Walter Ignazitto e Nicola De Caria, il“sospeso” Giuseppeè statoto per abuso d’ufficio a un anno di carcere. In primo grado gli era stato inflitto un anno e 4 mesi. Era il novembre 2021 e da allora, a causalegge Severino, l’esponente del Partito democratico è sospeso dalla carica didel Comune eCittà metropolitana. ...

Tutt’altro che mafia. Sbarca in Campidoglio domani a Roma l’ultimo libro di Arcangelo Badolati, uno dei più severi studiosi italiani della ‘ndrangheta, da trent’anni giornalista alla Gazzetta del Sud ...Reggio Calabria - 'Non v'è dubbio che con la delibera in esame la Giunta comunale abbia di fatto disposto l'affidamento dei servizi e dei locali del Miramare al di fuori del perimetro normativo, elude ...