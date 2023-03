Milano: domani giornata dedicata a donne in storia, arte, scienza e in città (Di giovedì 9 marzo 2023) Milano, 9 mar.(Adnkronos) - - donne che raccontano le donne. domani, in occasione dell'8 marzo, le iniziative organizzate dal Comune di Milano proseguiranno con una giornata dedicata alle figure femminili milanesi nella storia, nell'arte, nella scienza e nella vita della città. I musei civici saranno gratuiti per tutte le donne, milanesi e turiste, che vorranno visitarli magari seguendo l'itinerario proposto per questa particolare giornata, dal titolo 'Milano città delle donne'. Si passerà tra vie, monumenti, murales e opere d'arte in sedici tappe: sette musei (Museo del Novecento, Gam-Galleria ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023), 9 mar.(Adnkronos) - -che raccontano le, in occasione dell'8 marzo, le iniziative organizzate dal Comune diproseguiranno con unaalle figure femminili milanesi nella, nell', nellae nella vita della. I musei civici saranno gratuiti per tutte le, milanesi e turiste, che vorranno visitarli magari seguendo l'itinerario proposto per questa particolare, dal titolo 'delle'. Si passerà tra vie, monumenti, murales e opere d'in sedici tappe: sette musei (Museo del Novecento, Gam-Galleria ...

