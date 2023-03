Ucraina: Guterres, 'raggiungere pace giusta in conformità con Carta Onu' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Kiev, 8 mar. (Adnkronos) - L'obiettivo finale delle Nazioni Unite nel contesto della guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina è raggiungere una pace giusta in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale. Lo ha detto il segretario generale dell'Onu António Guterres durante una conferenza stampa a Kiev insieme al presidente Volodymyr Zelensky. "La posizione delle Nazioni Unite è assolutamente chiara - ha affermato Guterres - L'invasione russa dell'Ucraina è una violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. La sovranità, l'indipendenza, l'unità e l'integrità territoriale dell'Ucraina devono essere preservate in conformità con i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Kiev, 8 mar. (Adnkronos) - L'obiettivo finale delle Nazioni Unite nel contesto della guerra scatenata dalla Russia contro l'unaincon ladelle Nazioni Unite e il diritto internazionale. Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antóniodurante una conferenza stampa a Kiev insieme al presidente Volodymyr Zelensky. "La posizione delle Nazioni Unite è assolutamente chiara - ha affermato- L'invasione russa dell'è una violazione delladelle Nazioni Unite e del diritto internazionale. La sovranità, l'indipendenza, l'unità e l'integrità territoriale dell'devono essere preservate incon i ...

