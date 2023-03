Tebas sul caso Negreira: «Il Barcellona faccia meno la vittima e pensi a spiegare» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il presidente della Liga, Javier Tebas, si è espresso sul caso Negreira che ha travolto il Barcellona nell’ultimo mese attraverso As. Tebas ha parlato delle indagini che la Procura sta svolgendo in merito al caso Negreira. Di seguito le sue parole: «Se la Procura non avesse accusato il Barcellona, lo avremmo fatto noi». Tebas difende Rubiales: «Nel caso ipotetico che c’entri qualcosa, cosa che escludo, l’importante è la sostanza di quanto sta accadendo con il caso Negreira. C’è stato un club (il Barcellona) con quattro presidenti che, a quanto pare, hanno pagato ingenti somme di denaro al vicepresidente della classe arbitrale spagnola». Continua il presidente della ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il presidente della Liga, Javier, si è espresso sulche ha travolto ilnell’ultimo mese attraverso As.ha parlato delle indagini che la Procura sta svolgendo in merito al. Di seguito le sue parole: «Se la Procura non avesse accusato il, lo avremmo fatto noi».difende Rubiales: «Nelipotetico che c’entri qualcosa, cosa che escludo, l’importante è la sostanza di quanto sta accadendo con il. C’è stato un club (il) con quattro presidenti che, a quanto pare, hanno pagato ingenti somme di denaro al vicepresidente della classe arbitrale spagnola». Continua il presidente della ...

