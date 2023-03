Elisa Bartoli | “Il pallone ha aiutato le donne a essere più libere Mi sono sentita dare del maschiaccio ma non ho mai dato importanza a queste chiacchiere”

(Di lunedì 6 marzo 2023)si è raccontata in un'intervista dell'AGI, dove ha parlato della questione, per una nuova libertà. TAG24.

AGI - 'L' 8 marzo può essere un momento per promuovere campagne di solidarietà , ricordandoci che ci sono ancora tante battaglie da portare avanti '. Lo dice all'AGI, capitano della As Roma calcio femminile , in serie A e in testa alla classifica del campionato. 'La AS Roma - spiega - è da sempre molto attenta a tutto ciò e in questa giornata per ...A cinque anni dalla sua scomparsa,ed Elena Linari hanno invece ricordato Davide Astori .

Elisa Bartoli, capitano dell'As Roma Calcio femminile, intervistata dall'AGI in vista della giornata dell'8 marzo: "Può essere un momento per promuovere campagne di solidarietà, ricordandoci che ci so ...Le due calciatrici giallorosse hanno voluto rivolgere un pensiero all'eterno numero 13 della Fiorentina, deceduto tragicamente il 4 marzo del 2018 ...