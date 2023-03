F1: Leclerc, 'domani difficile fare la pole ma sono contento della Ferrari' (Di venerdì 3 marzo 2023) Sakhir, 3 mar. - (Adnkronos) - Charles Leclerc chiude con il quarto tempo la prima giornata di libere a Sakhir, che apre ufficialmente il Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota della Ferrari, al termine della sessione, commenta con ottimismo i progressi fatti segnare dalla SF-23. "ll feeling è stato buono, meglio dei test che sono stati inconsistenti -dice il 25enne monegasco-. sono contento di come ho guidato e di come è andata la macchina. E' confermato che la Red Bull sembra un po' più veloce, forse anche Aston Martin ma dobbiamo verificare domani. Cerchiamo di guadagnare performance stasera con gli ingegneri e lottare nelle qualifiche. E' presto ancora per il weekend, vediamo se sabato sarà confermato quello che penso. Non penso che avremo la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Sakhir, 3 mar. - (Adnkronos) - Charleschiude con il quarto tempo la prima giornata di libere a Sakhir, che apre ufficialmente il Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota, al terminesessione, commenta con ottimismo i progressi fatti segnare dalla SF-23. "ll feeling è stato buono, meglio dei test chestati inconsistenti -dice il 25enne monegasco-.di come ho guidato e di come è andata la macchina. E' confermato che la Red Bull sembra un po' più veloce, forse anche Aston Martin ma dobbiamo verificare. Cerchiamo di guadagnare performance stasera con gli ingegneri e lottare nelle qualifiche. E' presto ancora per il weekend, vediamo se sabato sarà confermato quello che penso. Non penso che avremo la ...

