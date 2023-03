Al G20 in India domina la guerra in Ucraina, povertà e clima in secondo piano (Di giovedì 2 marzo 2023) AGI - L'invasione russa dell'Ucraina domina il G20, mettendo in secondo piano i problemi del clima e della lotta alla povertà su cui puntava l'India, Paese ospitante. L'incontro vedrà nello stesso salone il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, per la prima volta da luglio scorso, ma è improbabile che i due tengano colloqui. I delegati occidentali temono che la Cina stia pensando di fornire armi all'alleato russo e useranno il vertice dei ministri degli Esteri per scoraggiare Pechino dall'intervenire nel conflitto. I legami di sicurezza di lunga data dell'India con la Russia hanno messo l'ospite dell'incontro di giovedì in una scomoda posizione diplomatica dopo aver rifiutato di condannare ... Leggi su agi (Di giovedì 2 marzo 2023) AGI - L'invasione russa dell'il G20, mettendo ini problemi dele della lotta allasu cui puntava l', Paese ospitante. L'incontro vedrà nello stesso salone il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, per la prima volta da luglio scorso, ma è improbabile che i due tengano colloqui. I delegati occidentali temono che la Cina stia pensando di fornire armi all'alleato russo e useranno il vertice dei ministri degli Esteri per scoraggiare Pechino dall'intervenire nel conflitto. I legami di sicurezza di lunga data dell'con la Russia hanno messo l'ospite dell'incontro di giovedì in una scomoda posizione diplomatica dopo aver rifiutato di condannare ...

