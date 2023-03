Cardinale incontra Sala e Fontana allo Stadio Milan | la Ricostruzione della Giornata

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 1 marzo 2023) CARNAGO (Varese) – Gerryha fatto una vera e propria maratona istituzionale: mezz’ora a Palazzo Marino perre il sindaco Giuseppe, subito dopo via verso il PalazzoRegione per il Presidente Attilio. L’amministratore delegato Giorgio Furlani ha accompagnatoin questa missione, che aveva come obiettivo quello di illustrare il progetto legato al nuovodel, che sarà portato avanti da soli, senza più la compartecipazione dell’Inter. L’area individuata sarebbe quella dell’ippodromo “La Maura”, non lontano dall’attuale San Siro, anche se la società proprietaria dei terreni, la Snaitech, ha precisato di aver sì “sottoscritto un accordo preliminare di compravendita per l’area“, ma “che non è stato ...